فيديو: يونس ميموني
أبدى المغاربة بصفة عامة وعشاق كرة القدم بشكل خاص، آسفهم الشديد على الخروج المفاجئ للمنتخب الوطني من نهائيات كأس أمم إفريقيا، بسقوطه في دور الثمن، أمس الجمعة، ضد منتخب بنين، بركلات الترجيح (1-4) بعد نهاية زمن المباراة الأصلي وشوطيها الإضافيين بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة.
وواكبت “اليوم24” ردة فعل الجمهور المغربي تجاه إقصاء المنتخب، في كل من مدينتي الدار البيضاء وطنجة، إذ بدت علامات الحسرة والغضب ظاهرة على محيا ووجوه مساندي “أسود الأطلس” في المدينتين معا.
وحمل البعض مسؤولية الإقصاء إلى اختيارات المدرب الفرنسي هيرفي رونار، التي لم تكن موفقة على حد تعبيرهم، فيما أكد آخرون أن اللاعبين الحاليين “شبعو فشوش”، داعيين إلى ضرورة الاعتماد على لاعبي البطولة الاحترافية.
هذا ولم يسلم حكيم زياش الذي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الثاني، من انتقادات بعض الجماهير، محمليين إياه مغادرة المنتخب الوطني لنهائيات الكأس القارية.
كانت هذه تفاصيل خبر بين من حمل مسؤولية للمدرب واللاعبيين.. “اليوم24” واكبت ردة فعل المغاربة بعد إقصاء “الأسود” – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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