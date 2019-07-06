رفضا للاعتقال الإداري: 6 أسرى يضربون عن الطعام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن ستة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم إداريا في سجن النقب الصحراوي، وسجن "عوفر" جنوب غرب رام الله.

وقالت الهيئة ان إدارة سجن النقب قامت، يوم أمس، بنقل ثلاثة من الأسرى المضربين إلى زنازين العزل، وهم نضال أبو عكر ومصطفى الحسنات وحذيفة حلبية.

ولفتت الهيئة إلى أن المعتقلين المضربين هم: الأسير جعفر عز الدين (48 عاما) من محافظة جنين، والمضرب عن الطعام منذ (21) يوما، وهو معتقل منذ 30 كانون الثاني/ يناير 2019، ومتزوج وله ثمانية أبناء وهو أسير سابق مجموع سنوات أسره أكثر من خمس سنوات، نفذ سابقا عدة إضرابات كان منها إضرابان ضد الاعتقال الإداري، وآخر إسنادي.

إضافة إلى الأسير إحسان عثمان (21 عاما) من محافظة رام الله والبيرة، والمضرب عن الطعام منذ (21) يوما، ومعتقل منذ 12 أيلول/ سبتمبر 2018، ليصبح مجموع اعتقالاته 22 شهرا بين أحكام واعتقال إداري، كما شارك في إضراب الكرامة عام 2017، ويقبع في عزل سجن "عوفر".

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والأسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة، والمضرب منذ (14) يوما، وهو أسير سابق مجموع سنوات اعتقاله (15) عاما، ومتزوج وله أربعة من الأبناء، وهو معتقل منذ شهر آذار/ مارس 2019.

كما شرع 3 أسرى منذ الأول من تموز/ يوليو 2019، بإضرابهم عن الطعام، وهم: الأسير نضال أبو عكر (24 عاما) من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم، والمعتقل منذ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، والأسير مصطفى الحسنات (21 عاما) من مخيم الدهيشة، اُعتقل سابقا ثلاث مرات، بين أحكام وإداري، واعتقاله الأخير كان بتاريخ 5 حزيران/ يونيو 2018 حيث صدر بحقه ثلاث أوامر اعتقال إداري حتى الآن، علماً أنه تعرض لعدة إصابات برصاص الاحتلال، وما زال يعاني من آثارها.

ويخوض معهم الإضراب الأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس قضاء القدس، وأسير سابق اعتقل ثلاث مرات، علماً أنه يعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض وهو طفل لحروق بليغة، وأُصيب سابقا بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة بعد أن شفي منه، علماً أن آخر تاريخ اعتقال له كان في العاشر من حزيران/ يونيو 2018.