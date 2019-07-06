سورية: مقتل 13 مدنيا في غارة على ريف إدلب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إنه وثق مقتل 13 مدنيا، بينهم 7 أطفال و 3 نساء في قصف طائرات النظام لقرية محمبل في ريف إدلب مساء أمس الجمعة.

وقال المرصد السوري إن حصيلة ضحايا القصف مرشحة للارتفاع بسبب وجود عدد من الجرحى حالتهم حرجة.

وكانت حصيلة سابقة، بحسب مصادر في الدفاع المدني السوري قد أشارت إلى أن "حصيلة الضحايا جراء القصف الجوي من طيران النظام على محمبل، بلغت 10 قتلى بينهم 3 أطفال و4 نساء".

وأشار المصدر إلى أنّ "حصيلة القتلى لا تزال مرشحة للزيادة بسبب وجود عشرين مصاباً بجروح بينهم حالات خطرة"، مبيناً أنّ "من بين الجرحى 7 أطفال و8 نساء".

وكان طيران النظام المروحي قد ألقى ببراميل متفجرة، مساء الجمعة، فوق منازل المدنيين في محمبل مخلفا قتلى وجرحى ودماراً في المنازل والممتلكات.

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وأوضح الدفاع المدني أنّ من بين الضحايا 3 أطفال و11 مصاباً كانوا قد نزحوا إلى محمبل هرباً من قصف النظام على مناطق متفرقة في ريف إدلب الجنوبي.

إلى ذلك، وثق المرصد السوري، اليوم، مقتل مدني في قصف طيران النظام مدينة خان شيخون جنوب إدلب، وقتل أيضا أحد عناصر المعارضة على محاور التماس في ريف حلب.

وأشار المرصد إلى أن طائرات روسية استهدفت، اليوم، بأكثر من 8 غارات مناطق في جنوب إدلب وريف حلب الشمالي.

وارتفع إلى 49 عدد الغارات التي نفذتها طائرات النظام الحربية على مناطق في كل من خان شيخون ومحيطها، وكفرسجنة وأطراف جبالا وحيش والنقير ومعرزيتا ومعرماتر والشيخ مصطفى وحزارين وأطراف عابدين وركايا سجنة ومعرة حرمة وكفرنبل ومحيط القرميد بريف إدلب الجنوبي، وكفرزيتا بريف حماة الشمالي.

ووثق أيضا ارتفاعا إلى 195 عدد القذائف الصاروخية التي أطلقتها قوات النظام خلال اليوم السبت على مناطق في كل من أطراف خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ومورك وزيزون وتل الصخر ومحور الحماميات والسيرياتيل والصياد والزكاة بريفي حماة الشمالي والشمالي الغربي.