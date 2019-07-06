بعد العراق.. دولة عربية تحجب لعبة 'بابجي'

وأضاف المصدر أن الهيئة اتخذت قرار الحظر وبدأت بتطبيقه على أرض الواقع.

وقال رئيس هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور في تصريحات صحفية، أن قرار الحجب اتخذ نتيجة للأضرار الاجتماعية التي تسببها اللعبة على المستخدمين.



وأضاف الجبور أن العدائية والإدمان والانعزال، هي أضرار اجتماعية تتسبب بها اللعبة وفقا لدراسات عالمية أكدت ذلك.

ويأتي قرار حظر اللعبة الإلكترونية الشهيرة في الأردن بعد أشهر من قرار مجلس النواب العراقي، بحظرها، معتبرا أنها "تحرض على العنف".