بعد العراق.. دولة عربية تحجب لعبة 'بابجي'

أفاد مصدر مسؤول في هيئة قطاع الاتصالات الأردنية، السبت، بأن الهيئة قررت حجب تطبيق لعبة "بابجي" الشهيرة في الأردن.
وقال رئيس هيئة قطاع الاتصالات غازي الجبور في تصريحات صحفية، أن قرار الحجب اتخذ نتيجة للأضرار الاجتماعية التي تسببها اللعبة على المستخدمين.
وأضاف الجبور أن العدائية والإدمان والانعزال، هي أضرار اجتماعية تتسبب بها اللعبة وفقا لدراسات عالمية أكدت ذلك.
ويأتي قرار حظر اللعبة الإلكترونية الشهيرة في الأردن بعد أشهر من قرار مجلس النواب العراقي، بحظرها، معتبرا أنها "تحرض على العنف".
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