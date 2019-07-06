العمليات المشتركة تنفي وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد

نفت قيادة العمليات المشتركة، السبت، وصول تعزيزات عسكرية أميركية إلى قاعدة عين الأسد.
وقال الناطق باسم القيادة العميد يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام بخصوص وصول تعزيزات عسكرية امريكية الى قاعدة عين الاسد عارِ عن الصحة".
وأكد رسول، أن "القاعدة عسكرية عراقية وتضم مستشارين امريكان لأمور التدريب والتسليح".
وكشف مصدر امني في الانبار في وقت سابق من، اليوم السبت، عن وصول تعزيزات عسكرية اميركية الى قاعدة عين الاسد في المحافظة.
وأكد رسول، أن "القاعدة عسكرية عراقية وتضم مستشارين امريكان لأمور التدريب والتسليح".
وكشف مصدر امني في الانبار في وقت سابق من، اليوم السبت، عن وصول تعزيزات عسكرية اميركية الى قاعدة عين الاسد في المحافظة.
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