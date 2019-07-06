انت الان تتابع استطلاع: ائتلاف رئيس وزراء اليابان سيفوز بأغلبية قوية في الانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي

أظهرت نتائج استطلاع رأي يوم السبت أن ائتلاف رئيس الوزراء شينزو آبي في سبيله للفوز بأغلبية قوية في انتخابات مجلس المستشارين المقررة في 21 يوليو تموز، وأن مساعي آبي الرامية إلى تعديل الدستور السلمي للبلاد قد تنتعش إذا حقق عدد كاف من حلفائه الفوز أيضا.

وأفاد الاستطلاع الذي أجرته وكالة كيودو للأنباء يومي الخميس والجمعة أن من المتوقع فوز الحزب الديمقراطي الحر وشريكه في الائتلاف كوميتو بأكثر من 63 مقعدا أي غالبية المقاعد التي يجري التنافس عليها وعددها 124. وأشار الاستطلاع إلى احتمال فوزهما بعدد يصل إلى 77 مقعدا.

وأظهرت استطلاعات أخرى، منها اثنان أجرتهما صحيفتا أساهي وسانكي، أن أمام حزبي ائتلاف آبي فرصة جيدة للفوز بغالبية المقاعد في تلك الانتخابات.

وتجرى انتخابات مجلس المستشارين كل ثلاثة أعوام وتبلغ فترة العضو المنتخب ستة أعوام. وفاز الحزب الديمقراطي الحر بغالبية ساحقة في انتخابات عام 2013 لكنه كان أقل حظا في انتخابات عام 2016.

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ويسلط آبي الضوء على دعوته لتعديل دستور ما بعد الحرب ليعزز شرعية قوات الدفاع الذاتي اليابانية وهو الاسم الذي يطلق على الجيش.

وأفادت تقارير إعلامية بأن القوى المؤيدة لتعديل الدستور بحاجة للفوز بعدد 85 من المقاعد التي يجري التنافس عليها حتى تحصل على أغلبية الثلثين.

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي عدد أعضاء غرفتي البرلمان، مجلس النواب ومجلس المستشارين، وغالبية أصوات الناخبين في استفتاء عام.