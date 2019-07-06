الان تتابع 14 قتيلا في سقوط قذائف هاون على سوق بأفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

قتل 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في شمال أفغانستان، بحسب مسؤولين، اليوم السبت.

وسقطت عدة قذائف أطلقتها حركة طالبان، على السوق الواقع في خواجه سبز بوش بولاية فارياب، بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي.

وقال رضائي: “قتل 14 مدنيا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال”، مضيفًا أن طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق، ولم يصدر أي بيان عن الحركة.

وقال مدير الصحة العامة في فارياب نعيم مصمم، إن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصًا و39 جريحًا بينهم أربعة أطفال.

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وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جوًا إلى مستشفيات في مزار الشريف بولاية بلخ.

علاوة على ذلك، انفجرت قنبلة، الجمعة، في مسجد للشيعة في مدينة غزنة بوسط البلاد، أدت إلى مقتل شخصين، بينهما طفل، وجرح 14 طفلًا آخرين وستة أكبر سنًا، وفق ما قال مدير مستشفى المدينة باز محمد همة.

وتبنت المجموعة المحلية في تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

ويتكاثر الحديث في أفغانستان عن هذه المجموعة التي سبق أن استهدفت عددًا من المساجد الشيعية المنتمين بغالبيتهم لاتنية الهزارة.

ويأتي القصف فيما تتواصل المعارك بين طالبان وقوات الأمن الأفغانية، ورغم محادثات بين مسؤولين طالبان ومفاوضين أمريكيين في الدوحة سعيا لإنهاء النزاع.

والأحد يلتقي مسؤولو الحركة المتمردة في العاصمة القطرية ممثلي المجتمع الأفغاني في إطار عملية سلام محتملة.