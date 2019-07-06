الان تتابع أردوغان يقيل مدير البنك المركزي ويعين نائبه.. وارتفاع معدلات الفائدة يطيح بالاقتصاد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حاكم البنك المركزي وعين نائبه في مكانه، حسبما ورد في مرسوم رئاسي نشر السبت، وذلك بعد أشهر من التوتر مع الحكومة بشأن معدلات الفائدة المرتفعة.

ونص المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية على تعيين نائب حاكم المصرف المركزي مراد أويسال حاكما للبنك بدلا من مراد تشيتن كايا الذي كان قد عين في أبريل 2016. ولم يذكر المرسوم سبب هذا الإجراء.

وكانت شائعات في الأوساط الاقتصادية تحدثت مؤخرا عن خلافات بين تشيتن كايا والحكومة حول ضرورة خفض معدلات الفائدة.

وعبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرات عدة عن أسفه لمعدلات الفائدة المرتفعة ودعا إلى خفضها لتحفيز النمو. وقد وصف الفوائد المرتفعة بأنها “أساس كل الشرور”.

ويبلغ معدل الفائدة الأساسية حاليا 24 بالمئة. وكان البنك قد رفعها بمقدار 625 نقطة أساسية في سبتمبر الماضي في أعقاب أزمة عملة في أغسطس.

والشهر الماضي أعلن إردوغان أن معدلات الفائدة المرتفعة تؤذي تركيا. وقال: “أوافق على استقلالية البنك المركزي لكن دعوني أقول بكثير من الوضوح بأنني ضد سياسات (معدلات) الفائدة، وفوق هذا كله، معدلات الفائدة المرتفعة”.

ساهم ضعف الاقتصاد في خسارة حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان، انتخابات محلية في إسطنبول وأنقرة مؤخراً، في نكسة كبيرة للحزب الحاكم بعد أكثر من عقد ونصف في السلطة.

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وقال أوغور غورسيس كاتب المقالات الاقتصادية إن حاكم البنك المركزي أقيل بهدف خفض الفائدة.

وكتب على تويتر “كما سبق وتكهنت، فإن أنقرة تسلك بسرعة توجها مغامرا بعد خسارة الانتخابات”.

وأضاف أن “هدف إزاحة حاكم البنك المركزي واضح: طبع الاوراق النقدية وخفض (معدل) الفائدة، لكن الحاكم لا يمكن إقالته إلا لأسباب محددة في القانون. والمرسوم الرئاسي ليس فوق القانون”.

وقال الحاكم الجديد أويسال إنه سيواصل استخدام ادوات السياسة النقدية ب”استقلالية” مع مواصلة التركيز على ضمان استقرار سعر الصرف “كهدفه الرئيسي” بحسب بيان للبنك المركزي.

وصدر قرار تغيير حاكم البنك بعد إغلاق الأسواق الجمعة.

وتراجع التضخم من 18,71% في مايو إلى 15,72% في يونيو، وفق ارقام رسمية نشرت الأربعاء، ليسجل أدنى معدل خلال عام تقريبا.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض إقالة تشتين كايا، واتهم المتحدث باسم الحزب فايق أوزتراك الرئيس بالتدخل في استقلالية البنك المركزي.

وكتب على تويتر “الذين قاموا بذلك فقدوا حق القول +ثقوا باقتصادنا+. إن البنك المركزي التركي رهينة بأيدي القصر. نقطة على السطر”.