مقتل وإصابة 54 شخصا جراء سقوط قذيفة على سوق مزدحم بأفغانستان

قتل 14 شخصا على الأقل وجرح العشرات في سقوط قذائف هاون على سوق مزدحم في شمال أفغانستان، بحسب مسؤولين السبت.

وبحسب مصادر إعلامية، سقطت عدة قذائف أطلقتها حركة طالبان صباح الجمعة على السوق الواقع في خواجه سبز بوش بولاية فارياب، بحسب المتحدث العسكري الأفغاني حنيف رضائي.

وقال رضائي لوكالة فرانس برس "قتل 14 مدنيا وجرح 40 بينهم نساء وأطفال".

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وأضاف أن طالبان كانت تحاول استهداف نقطة تفتيش للجيش قرب السوق.

وأكد مدير الصحة العامة في فارياب، نعيم مصمم، أن المستشفيات المحلية تسلمت جثث 14 شخصا و39 جريحا بينهم أربعة أطفال.

وتم نقل عدد من المصابين بجروح بالغة جوا إلى مستشفيات في مزار الشريف بولاية بلخ.