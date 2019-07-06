العراق.. إحباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة بغداد

أكدت السلطات العراقية، السبت، تموز 06، 2019، إحباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة عمليات بغداد، في بيان، أن قوة مشتركة من أجهزة الاستخبارات تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي في منطقة أبي غريب غربي العاصمة.

وأوضحت أن الانتحاري كان ينوي تفجير نفسه بالمواطنين في المنطقة.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من إحباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد.

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إلى ذلك، أطلقت السلطات العراقية، السبت، عميلة أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي جنوب محافظة ديالى.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية انطلاق العملية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبي المحافظة.

وأكد أن العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار، مؤكدا استمرارها لحين تحقيق أهدافها المرسومة.

وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، الجمعة، العثور على موقعين لتنظيم "داعش" جنوب ناحية بهرز.