شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مشروع قانون أمام لجان البرلمان النوعية الأسبوع الجارى أبرزها "المعاشات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد اللجان النوعية الـ25 بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأسبوع الجارى مناقشة 11 تشريع هام على مدار الأسبوع القادم، وفى مقدمتها مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، أمام لجنة القوى العاملة وذلك بدءًا من غدًا الأحد حتى الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تناقش اللجان غدًا، مشروع نظر مشروع قانون مقدم من النائب ياسر عمر محمد وآخرين بشان تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وذلك بلجنة الشؤون الاقتصادية بالاشتراك مع مكتب لجنة الخطة والموازنة، فيما تنظر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية مشروعين قانونين مقدمين من الحكومة أولهما بشأن السجل العينى والثانى بإصدار رسوم التوثيق والشهر العقارى.

كما تواصل لجنة الخطة والموازنة غدا، مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، فيما تناقش لجنة الصحة مشروع القانون المقدم من النائب د. مكرم رضوان بشأن (تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة.

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أما يوم الأثنين، من المتوقع أن يشهد مناقشة قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب عبدالمنعم العليمى و(60) نائبًا، سيلفيا نبيل لويس و(59) نائبًا، ممدوح مقلد و(80) نائبًا، إيهاب منصور و(70) نائبًا، هبة هجرس أحمد و(60) نائبًا) فى ذات الشأن، فيما تناقش لجنة الشؤون الدينية بالأشتراك مع مكاتب لجان الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية".

كما تواصل لجنة الطاقة والبيئة على مدار يومى الأثنين والثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.

وبالنسبة ليوم الثلاثاء، فمن المقرر أن تناقش لجنة التعليم والبحث العلمى مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور مكرم رضوان، (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب أحمد خليل خير الله و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن " تعديل بعض أحكام القانون رقم (71) لسنة 1946 بإصدار قانون الوصية".