شكرا لقرائتكم خبر عن النائب خالد أبو طالب: المواطن المصرى يثابر ويتحمل الصعّاب لبناء بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد أبو طالب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو الأمام لتحقيق آمال وتطلعات شعبها، وأنها بعد ثمانية سنوات من أحداث 2011، استطاعت بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتحضيات أبنائها المخلصنى من رجال القوات المسلحة والشرطة الباسلة، ووعى شعبها ومثابرته على تحمل الصعّاب لما نجحت فى الحفاظ على أركانها اليوم.

وأوضح أبو طالب، خلال الاجتماع السنوى الـ28 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى والمنعقد فى لوكسمبرج، أن الشعب المصرى استطاع فى العقد الأخير أن يصنع المعجزات السياسية وأن يصنع ثورتين على أنظمة سياسية فشلت فى تحقيق آماله وتطلعاته وإنحرفت بالسلطة عن النسق الذى كان يصبوا إليه، ويقف الآن بقوة الشعب المصرى خلف قيادته الحكيمة لمواجهة التحديات والتهديدات التى تُحيط ببلاده.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما تواجه مصر الآن من إرهابا منظما تخطى اعتاب الجريمة المنظمة إلى الحرب الحقيقية على الشعب المصرى والدولة المصرية بأكملها، ومصر الآن تحاول جاهدةً أن توجه الضربات القاصمة إلى هذه الجماعات التى تحارب بالوكالة عن دول راعية للإرهاب ومنظمات تسعى للإستيلاء على السلطة على حساب أرواح الأبرياء والقيم الإنسانية وتاريخ الشعوب وحضارتها.

ولفت أبو طالب، إلى أن الشعب المصرى يبذل العرق فى سبيل بناء وتنمية بلاده، ويبذل الدماء فى سبيل الحفاظ على بلاده من قوى الشر والإرهاب، نيابةً عن العالم، وهو ما يتحتدم على المجتمع الدولى الوقوف خلف مصر ودعمها فى حربها المقدسة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه ليس هناك بلدا فى العالم فى منأى عن الإرهاب، الذى ستطال نيرانه وستزحف على العالم، لتأكل الأخضر واليابس.