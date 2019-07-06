شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، اليوم السبت، فى مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الإعلام جامعة القاهرة للباحثة نانسى حبشى المدرس المساعد بقسم الصحافة. وتناقش رسالة الدكتوراة المعايير الأخلاقية والقانونية بأساليب تعامل الصحفيين مع مصادر المعلومات وعلاقتها بالسياسات التحريرية. كما يشارك فى مناقشة الرسالة كلا من الدكتور هشام عطية عميد كلية الإعلام بإحدى الجامعات الخاصة وأشرف على الرسالة كلا من الدكتوره ليلى عبد المجيد والدكتوره نجوى كامل.

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