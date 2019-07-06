شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تنفى تداول أدوية بالصيدليات تُسبب الفشل الكلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تداول أدوية بالصيدليات تُسبب الفشل الكلوى، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتى نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تداول أى أدوية تسبب فشل كلوى أو غير صالحة بالصيدليات أو المستشفيات، وأن جميع الأدوية المتداولة بكافة المستشفيات وهيئات التأمين الصحى والصيدليات صالحة وآمنة تمامًا، مُشددًة على حرصها كل الحرص على صحة وسلامة المواطنين، وأن كل ما يُثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة القلق والذعر بين المواطنين.

وأضافت الوزارة، أن تقارير تفتيش الجهات الرقابية التابعة للوزارة تتابع أولًا بأول وتقوم الوزارة بإصدار منشورات رسمية فى هذا الصدد، مضيفةً أنها لم ترصد بيع أو تداول أى أدوية غير صالحة أو قاتلة، كما شددت على استمرار الحملات التفتيشية لضبط سوق الدواء، والتأكد من حصول المؤسسات الصيدلية على التراخيص اللازمة، وصلاحية المنتجات المعروضة بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطن، ومكافحة الأدوية المغشوشة وغير المسجلة بوزارة الصحة، وكذلك ضبط الأدوية المهربة، وسحب عينات من الأدوية بالأسواق وتحليلها بمعامل الهيئة القومية للرقابه والبحوث الدوائية.