تفاصيل خطيرة.. “فرملي” نصب على عائلة ببني ملال.. حصل على مليوني سنتيم بدون إجراء العملية!

تعرضت أسرة لعملية نصب واحتيال بالمستشفى الجهوي ببني ملال، حيث عمد ممرض متدرب على إيهام الأسرة بإجراء عملية وهمية لطفلة تعاني مشكلة بإحدى كليتيها.

وأوضح توفيق الدرهم، ضحية عملية النصب، أنه تعرض لعملية احتيال منظمة من طرف “فرملي”، والذي جرى اعتقاله الأربعاء الماضي وإيداعه بالسجن المحلي ببني ملال، وأشار إلى أن ابنته ذات 7 سنوات تعاني من مرض بإحدى كليتيها، وذهب للمستشفى الجهوي ببني ملال لعلاجها، ليتحول العلاج لعملية نصب.

وأضاف المتحدث، أنه أكتشف فيما بعد، أن ابنته لم تجر لها اأي عملية، وأنه تم النصب عليه وتم إيهامه بإجراء عملية جراحية، بعدما أخذ منه المتهم أكثر من 2 مليون سنتيم مصاريف العملية .