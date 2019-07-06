كوكو يخلف لامبارد في قيادة ديربي كاونتي

‬‬‬قال ديربي كاونتي المنافس في دوري الدرجة الثانية الانجليزي لكرة القدم يوم الجمعة إنه عين الهولندي فيليب كوكو مدربا جديدا لمدة أربع سنوات ليخلف فرانك لامبارد الذي انتقل لقيادة تشيلسي يوم الخميس.

ويصل كوكو (48 عاما) إلى ديربي بعد أن ترك تدريب فناربخشه التركي في أكتوبر تشرين الأول الماضي عقب فترة محبطة استغرقت 15 مباراة فقط.

وقال ميل موريس الرئيس التنفيذي لديربي في بيان ”نواصل تطوير فلسفتنا في النادي ومنذ أول اتصال مع فيليب وطاقمه كان من الواضح أننا نتشاطر نفس الرؤى“.