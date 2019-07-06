إصابة خمسة عمال إثر انهيار خزان للمياه في طور الانشاء في جرسيف

تعرض خمسة عمال بناء، عصر أول أمس الخميس، لإصابات متفاوتة الخطورة، جراء انهيار خزان للمياه في طور البناء في الطريق المؤدية إلى مدينة تازة.

وأفادت مصادر “اليوم 24” أن خزانا مائيا، انهار بشكل مفاجئ، ما تسبب في إصابة خمسة عمال في مجال البناء بجروح متفاوتة الخطورة، حالة أحدهم حرجة.

وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية عملت على نقل المصابين على وجه السرعة صوب مستعجلات المستشفى الإقليمي في جرسيف، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما نقل أحدهم صوب المستشفى الجامعي في وجدة لخطورة إصابته.

وفور علمها بالخبر، انتقلت مصالح الدرك الملكي إلى عين المكان، وفتحت تحقيقا حول ظروف، وملابسات الحادث.