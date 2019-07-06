بعد سنوات في الخليج.. يوسف العربي يعود إلى أوروبا – صورة

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني لكرة القدم، أمس الجمعة، تعاقده مع الدولي المغربي يوسف العربي، قادما من فريق الدحيل القطري.

ووقع المهاجم المغربي عقدا يمتد لثلاثة مواسم مع فريقه الجديد، المقبل على خوض تصفيات دوري أبطال أوروبا المؤهلة لدور المجموعات، بعد حلوله وصيفا لباوك سالونيكا بطل الدوري اليوناني في الموسم الماضي.

ويعود العربي إلى اللعب في أوروبا من جديد، بعد ثلاث سنوات قضاها بدوري نجوم قطر، وتحديدا منذ الانتقالات الصيفة لموسم 2016، قادما إليه من نادي غرناطة الإسباني، علما أن الهداف المغربي لعب موسم 2012/2011 لفريق الهلال السعودي، بعدما خاض سطع نجمه قبل ذلك بنادي كون الفرنسي.