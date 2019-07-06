يوفنتوس يستعمل الجوكر لإتمام صفقة دي ليخت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي يستهدف التعاقد مع نجم أياكس أمستردام الهولندي، ماتياس دي ليخت، خلال الميركاتو الصيفي.

وبحسب ما نقلته صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن يوفنتوس يمكن أن يستعمل سلاح الجوكر، في مفاوضاته مع أياكس، لتسريع عملية انضمام دي ليخت، لصفوف البيانكونيري في الميركاتو الجاري.

وأضافت أن مويس كين، مهاجم يوفنتوس، يعد بمثابة الجوكر في أيدي اليوفي، خاصة في ظل رغبة النادي الهولندي في التعاقد معه، ما يفتح الطريق أمام السيدة العجوز لتحقيق هدفه بإبرام صفقة تبادلية مع أياكس.

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ولفتت الصحيفة إلى أن يوفنتوس يناقش مسألة تجديد عقد مويس كين، مع مينو رايولا، وكيل أعماله ووكيل دي ليخت أيضًا، موضحة أن اليوفي يرغب في تمديد عقد اللاعب لينتهي في 2024، لاسيما وأن عقده الحالي ينتهي في 2020، مع حصوله على 2 مليون يورو.

ونوهت إلى أن تجديد عقد كين، لا يمنع رغبة النادي الهولندي في التعاقد معه.

وختمت بأن يوفنتوس كان قد رفض عرضًا بقيمة 30 مليون يورو من إيفرتون الإنجليزي، لضم مويس كين، موضحة أن أياكس لن يستسلم.