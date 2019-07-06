الناصرة: الشرطة تعتدي على الشابة مها شحادة وتعتقلها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتدت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، على الشابة مها شحادة، بادعاء أنها قامت بفتح محل في مدينة الناصرة بدون ترخيص، ثم قامت باعتقالها، رغم تأكيدها حيازة التراخيص اللازمة.

وكان الشرطة قد وصلت إلى مقهى "مستكة"، الذي افتتحه شحادة وسط سوق الناصرة، وادعت أنها خالفت القانون بفتح المقهى بدون ترخيص.

وحاولت شحادة أن توضح لعناصر الشرطة أن المقهى حصل على التراخيص اللازمة، إلا أن محاولاتها لم تجد نفعا، وتحولت إلى مواجهة مع أفراد الشرطة الذين قاموا باعتقالها بصورة فظة، ونقلها في دورية الشرطة أمام زبائن المقهى وهي مقيدة اليدين، وكأنها مجرمة.

وتبين أن اعتقال شحادة كان مهينا بدرجة كبيرة أمام زبائن المقهى، كما واجهت ممارسات قمعية في مركز الاعتقال، وبقيت لساعات وهي مقيدة اليدين والقدمين. وتظهر الصور الأذى الجسدي على يديها نتيجة للقيود.

وتؤكد شحادة التي بادرت إلى مشروع "مستكة" كمصلحة خاصة بها، أنها حصلت على كل المصادقات القانونية اللازمة، وافتتحت المقهى الذي بدأ باستقطاب الشباب ضمن محاولات أحياء السوق النصراوي.