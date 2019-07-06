25 ألف شخص على قوائم اغتيال حركة ألمانية متطرفة

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العين الإخبارية - حسام حسن - برلينالسبت 2019/7/6 03:39 مساء بتوقيت أبوظبي
تجمع لعناصر من النازيين الجدد- رويترز
قالت الشرطة الجنائية الألمانية، السبت، إن حركة يمينية متطرفة تسمى "نوردكرويتس" (صليب الشمال) أعدت قوائم اغتيالات سياسية في كل أنحاء ألمانيا لا سيما السياسيين المؤيدين لاستقبال اللاجئين والمهاجرين.
ونقلت شبكة التحرير الإخبارية الألمانية (خاصة) عن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن "حركة نوردكرويتس خططت لعمليات قتل ذات دوافع سياسية في جميع أنحاء ألمانيا".
وأوضحت أن الحركة أعدت قائمة اغتيالات ضمت أسماء وعناوين سياسيين في كل ألمانيا.
ووفق المصدر ذاته، فإن الحركة المتطرفة التي أسست في ولايتي براندنبورج ومكلينبورج فوربومرن "شرق"، تملك أيضا أفرع في غرب وجنوب ألمانيا، وفي برلين ومحيطها.
وضمت قائمة الاغتيالات أسماء وعناوين ٢٥ ألف شخص من كل ألمانيا، وفق المصدر ذاته، ووضعت الحركة هذه البيانات في ملفات ورقية وناقلات بيانات "فلاشات"، وانتهت من جمعها في أبريل/نيسان ٢٠١٨.
وتضم القائمة بالتحديد سياسيين من الأوساط اليسارية وسياسيين يؤيدون استقبال اللاجئين والمهاجرين، ولا تزال الشرطة الجنائية والادعاء العام يحققون في ملف حركة "نوردكرويتس"، وفق المصدر ذاته.
ولم تذكر شبكة التحرير الألمانية معلومات عن مصير قيادات الحركة، وهل هم قيد الاعتقال حاليا.
ويأتي الكشف عن هذه المعلومات بعد أسابيع من اغتيال السياسي الألماني الداعم للاجئين، فالتر لوبكه، على يد شخص ينتمي للنازيين الجدد.
ووفق بيانات وزارة الداخلية الألمانية، وصل عدد المنضوين تحت لواء جماعات يمينية متطرفة أبرزها "النازيون الجدد"، إلى ٢٥ ألف شخص العام الجاري.
ويرفض هؤلاء النظام الألماني الحالي، ويطالبون بطرد اللاجئين والمهاجرين من البلاد، كما يخططون لـ"ثورة" في ألمانيا، وتأسيس "الرايخ الثالث" (الإمبراطورية الألمانية الثالثة)، وذلك حسب ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة التي كشفت رسائل خطيرة بين أعضاء حزب البديل لأجل ألمانيا، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، يتحدثون خلالها عن هبة شعبية في ألمانيا.
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