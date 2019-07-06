كوريا الشمالية تطرد طالبا أستراليا بعد احتجازه بتهمة التجسس

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رويترزالسبت 2019/7/6 03:20 مساء بتوقيت أبوظبي
الطالب الأسترالي أثناء ترحيله من كوريا الشمالية
كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، السبت، عن إلقاء القبض على طالب أسترالي يدعى أليك سيجلي، بتهمة ارتكاب أعمال تجسس ما أدى إلى طرده من البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن "التحقيق أظهر أنه بتحريض من إن.كيه نيوز، وغيرها من وسائل الإعلام المناوئة للبلاد، سلم (سيجلي) تلك الوسائل مرات عدة بيانات وصورا جمعها وحللها أثناء تجوله في بيونج يانج مستغلا بطاقة هوية طالب أجنبي".
وأضافت الوكالة أن سيجلي، الذي كان محتجزا في كوريا الشمالية منذ 25 يونيو/حزيران الماضي، اعترف "بأفعاله التجسسية" وطلب الصفح مرارا.
وقالت الوكالة إن سيجلي طُرد من بيونج يانج، الخميس، ووصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو قادما من بكين في وقت لاحق من اليوم نفسه.
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