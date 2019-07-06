إحباط محاولة تفجير انتحاري وسط المدنيين في بغداد

أعلنت السلطات العراقية،السبت، إحباط محاولة تفجير انتحاري في العاصمة بغداد.

وقالت قيادة عمليات بغداد، في بيان، إن قوة مشتركة من أجهزة الاستخبارات تمكنت من اعتقال انتحاري كان يرتدي حزاماً ناسفاً في سيطرة الشهيد ظاهر الماجدي في منطقة أبي غريب غربي العاصمة.

وأضافت أن الانتحاري كان ينوي تفجير نفسه بالمواطنين في المنطقة.

يذكر أن القوات الأمنية تتمكن بين فترة وأخرى من إحباط محاولات تفجير تستهدف المدنيين وعناصر القوات الأمنية في مناطق متفرقة من البلاد.

وفي سياق آخر، أطلقت السلطات العراقية، السبت، عميلة أمنية لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي جنوب محافظة ديالى.

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وأعلن المتحدث الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى العقيد غالب العطية انطلاق العملية في مناطق وقرى جنوب ناحية بهرز جنوبي المحافظة.

وأوضح أن العملية الأمنية تعتمد على الجهد الاستخباري في تنفيذها لملاحقة وتعقب خلايا داعش الإرهابية النائمة وبسط الأمن والاستقرار، مؤكدا استمرارها لحين تحقيق أهدافها المرسومة.

وكانت فرقة الرد السريع أعلنت، الجمعة، العثور على موقعين لتنظيم "داعش" جنوب ناحية بهرز.





وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على إعلان هزيمة التنظيم الإرهابي في العراق ما زالت عناصره تثير الخوف في شمال العراق، حيث يختبئون في الكهوف والجبال، ويخرجون ليلاً لتنفيذ عمليات الخطف والقتل ونصب الكمائن، بهدف ترويع السكان المحليين، وإسكات الأشخاص الذين ينقلون المعلومات إلى الجيش، واستعادة أسلوب الابتزاز الذي مول صعود داعش خلال الأعوام الستة الماضية.