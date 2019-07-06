رئيس النيجر: التحركات الإرهابية بمنطقة الساحل تهدد العالم أجمع

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العين الإخبارية - أحمد محمودالسبت 2019/7/6 02:43 مساء بتوقيت أبوظبي
رئيس النيجر محمدو إسوفو
أكد رئيس جمهورية النيجر محمدو إسوفو أن التهديدات الأمنية التي تواجه منطقتي الساحل وبحيرة تشاد تعد "تحديات استراتيجية، يمكنها أن تهدد حياة الدول كافة".
وأضاف خلال تصريحات مع إذاعة فرنسا الدولية، أن قادة دول المنطقة "يأخذون على محمل الجد" هذه التهديدات الإرهابية.
وقال إسوفو إن "شركاء منطقة الساحل لم يتدخلوا لمساعدتنا، كما تدخلوا بالشرق الأوسط، ونحن نهيئ الظروف من أجل أن يشاركوا بشكل أفضل في معركتنا".
وأشار إلى أنه "في العراق مثلا هناك تنسيقية دولية بين الجيوش الأقوى في العالم للتغلب على تنظيم داعش"، مضيفا "مع ذلك فإن الأمر تطلب نحو 3 سنوات".
وتابع الرئيس النيجري أن "المعركة تهم العالم كله"، مضيفا أنه "إذا احتل الإرهابيون منطقة الساحل يوما ما، فإن أوروبا ستتأثر، وسيواجه العالم خطرا".
وتستعد النيجر لاحتضان قمة استثنائية للاتحاد الأفريقي، يومي الأحد والإثنين، بعد أيام على مقتل 18 من جنودها في هجوم بالقرب من الحدود مع مالي.
وأعلنت المصالح الأمنية النيجرية أنها نشرت أكثر من 12 ألف رجل أمن، بهدف تأمين القمة الاستثنائية، التي ستحتضنها العاصمة نيامي.
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