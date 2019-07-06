الحزب الحاكم يفوز بالأغلبية في انتخابات المجالس البلدية بتوجو

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في جمهورية توجو تقدم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بأغلبية كبيرة في الانتخابات البلدية.

وكشفت وسائل إعلام محلية أن الحزب الحاكم تمكن من الفوز بأغلب المقاعد وفق البيانات الأولية، حيث حصل على 895 مقعدا من أصل 1490 تم فرز أصوات المقترعين عليها.

وحل التحالف الوطني للتغيير في المركز الثاني، حيث حصل على 134 مقعدا، فيما جاءت تنسيقية المعارضة في المرتبة الثالثة بـ131 مقعدا.

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وحسب الهيئة الوطنية للانتخابات بلغت نسبة المشاركة في أول اقتراع بالبلاد، منذ 32 سنة، 52.46%، وسط تنافس 24 حزبا سياسيا، و100 مترشح مستقل.

ويصل عدد المستشارين البلديين في توجو إلى 1527 مستشارا، موزعين على 117 بلدية في جميع أنحاء البلاد.

وحسب قانون الانتخابات ستكون أمام المتنافسين 48 ساعة بعد استكمال النتائج لتقديم الطعون أمام المحكمة العليا، قبل أن تعلن النتائج النهائية للانتخابات.

ونظمت توجو انتخابات تشريعية في نهاية 2018 قاطعتها تنسيقية المعارضة، المكونة من 14 حزبا سياسيا، وفاز فيها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلد الصغير الواقع غرب قارة أفريقيا.