إيران تنفي تقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الناقلة العملاقة "جريس 1" وتراقبها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية عند جبل طارق يوم الخميس نقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن مصادر لم تسمّها نفي إيران لتقارير عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية في الخليج، واصفة إياها ”بالمفبركة“. وأفادت بعض التدوينات على تويتر بأن ناقلة النفط العملاقة (باسيفيك فوياجر) التي ترفع العلم البريطاني جرى احتجازها في الخليج. وكان قائد في الحرس الثوري الإيراني هدد يوم الجمعة باحتجاز سفينة بريطانية ردا على احتجاز مشاة البحرية الملكية البريطانية لناقلة نفط إيرانية عملاقة في جبل طارق يوم الخميس لمحاولتها نقل نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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