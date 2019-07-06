أردوغان: رفاق دربنا ضلوا الطريق.. ونحن غير قلقين من الحزب الجديد

جدة - عمرو شويل أنقرة - الخليج 365:

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس حزب العدالة والتنمية، عدم قلقه من أخبار استمرار أعمال تأسيس الحزب الجديد، الذي أعلن عنه علي باباجان وعبد الله جول، قائلًا: “نحن غير قلقين”.

ورد أردوغان على أسئلة الصحفيين، أمس الجمعة، قائلا: “الأصدقاء الذين يسيرون معنا هم رفقاء الدرب، ما دون ذلك هم لا علاقة لهم بقضيتنا. سنستمر نحن في طريقنا مهما حدث”.

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وأكد أردوغان أنه غير قلق من سير بعض أعضاء الحزب في اتجاه مخالف، مضيفا: “أنا أنظر دائما إلى الأصدقاء الذين بدأوا الطريق معي على أنهم رفقاء الدرب. ولكن هناك من ضلوا الطريق واتخذوا اتجاهًا آخرًا. نحن لا نقلق في هذا الأمر”.

وتقدم مواطن تركي ببلاغ للنيابة العامة في العاصمة أنقرة، ضد وزير الاقتصاد السابق علي باباجان، بتهمة مساعدة حركة الخدمة، التي تتهمها حكومة أردوغان بالإرهاب، في تعيين موظفين تابعين لها في رئاسة خزانة الدولة.

واعتبر الرأي العام الدعوى المرفوعة ضد علي باباجان خطوة من الرئيس أردوغان تسعى لعرقلة ولادة الحزب الجديد من رحم حزبه العدالة والتنمية، إلا أن النيابة العامة أصدرت يوم الجمعة قرارًا بعدم الحاجة للتحقيق في هذا الصدد نظرا لخلوّ التهمة من الأدلة.