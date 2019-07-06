فجر السعيد: أتمني استعاره المستشار تركي آل الشيخ للكويت

أعربت فجر السعيد الكاتبة الكويتية، اليوم السبت، عن إعجابها بإنجازات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي، وتمنت استعارته من المملكة.

وقالت السعيد عبر حسابها الشخصي على موقع التدويات القصيرة "تويتر": "وآنا مندمجة بحفلة عبادي الجوهر فكرت ليش ما نطلب من الأشقاء السعوديين وأعتقد نمون عليهم يعطونا تركي آل الشيخ على سبيل الإعارة أو كمحترف ممكن".

وأضافت: "تدرون شنو أكثر شي عجبني في الخطه اللي وضعها تركي آل الشيخ للترفيه، أنه لم يركز في منطقة وحده ورغم أن المملكة العربية شاسعة المساحة ومناطقها بعيده عن بعض إلا أنه وزع المهرجانات توزيع جغرافي ينم بحرفية عالية.. المهرجانات الترويحية في كل أنحاء المملكه جهد جبار يشكرون عليه".