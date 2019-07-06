مفتي تونس: المملكة مستهدفة وسينصرها الله على الإرهاب والتطرف

أكد مفتي جمهورية تونس الدكتور عثمان بن محمد بطيخ، أن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، الموجه للنخب والمؤثرين في الشأن الإسلامي له دور كبير ومهم وبارز في جمع الكلمة وتوحيد الصف الإسلامي من خلال اجتماع النخب والمؤثرين تحت مظلة البرنامج.

وأوضح بطيخ، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، عقب استقبال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ له، أمس الخميس، أنه سبق وشارك في البرنامج الذي تنفّذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وشاهد الجهود الكبيرة والفوائد العظيمة لهذا البرنامج الذي له إسهامات وعطاءات تتوج في سجلّ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال بطيخ: إني سعيد بهذه الزيارة والدعوة الكريمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، واصفًا الزيارة بالأخوية، مشيرًا إلى أن وزير الشؤون الإسلامية شرح ما تقوم به المملكة من جهد في مجال الشؤون الإسلامية والدعوة، وهو أمر معروف ونحن نشعر به ككل، سواء دينيًّا أو اجتماعيًّا أو سياسيًّا، أو علاقات مع الشعوب الإسلامية وغيرها، فهذا شرف للمملكة ولكل مسلم ولكل عربي.