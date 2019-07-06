معاقبة راكب خيل قطري بالتوقيف عامين لتهربه من إجراء كشف منشطات

ذكرت مجلة هورس الكندية أن محكمة الاتحاد الدولي للفروسية قضت بإيقاف راكب الخيول القطري أحمد مبارك أحمد الكواري لمدة عامين ومدربه محمد مسفر الحبيبي لمدة عامين ونصف العام، بسبب التهرب من اختبار منشطات للفرس الذي كان يخوض به الأول إحدى سباقات التحمل في فبراير العام الماضي.

وأفادت المجلة أن المحكمة نظرت في 3 انتهاكات سابقة تتعلق بمكافحة المنشطات من جانب المدرب الحبيبي وأفراد أسرة راكب الخيل الكواري. ووقع الحادث، الذي تتمحور حوله القضية، خلال سباق التحمل والقدرة للخيول (80 كيلومترا) في فبراير العام الماضي.

وعلمت المحكمة أن المتسابق باعتباره "الشخص المسؤول" قد تم إخطاره بأن الفرس Gavotte des Pins كان مطلوبًا لإجراء كشف منشطات على الحصان الذي كان يقوده، لكن العديد من المسؤولين شاهدوا الحبيبي يرفض التوقيع على الأوراق وقام باصطحاب الحصان بعيدا عن منطقة سحب العينات.

وادعى الحبيبي في خطاب موجه للمحكمة: "إنه كان لديه في ذلك السباق 4 خيول وسياس جدد لم يكونوا على دراية بتعليمات منظمي المسابقة، وإنه كان مشغولا في مضمار السباق لذا يستحيل أن يكون قد رفض سحب العينات لأنه لم يكن موجودا في المنطقة المخصصة لذلك وقتها".

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ولاحقا، قال إنه "لم يستطع اصطحاب الفرس إلى منطقة سحب العينات، بسبب مشكلات في قدمه". وعزا مغادرة راكب الخيل مبكرا بعد انتهاء السباق لارتباطه بأداء امتحانات وعدم علمه بالمسألة. رغم ذلك، فضلت المحكمة أخذ رأي مسؤولي الاتحاد الدولي للفروسية.

وبيّنت المحكمة في حيثيات قرارها: "لقد كان واضحًا أيضًا من اللوائح البيطرية أن الشخص المعني بالأمر (راكب الفرس) مسؤول تمام المسؤولية عن حصانه في جميع الأوقات ويظل مسؤولاً عن الإشراف على الحصان في جميع الأوقات ، ويجب أن يحضر الحصان لسحب العينات".

وتابعت: "إن رفض المدرب (موظف الدعم) أيضا ينطبق على فشل السائق في واجبه بتقديم الرعاية للفرس".

وإلى جانب عقوبة الإيقاف، قررت المحكمة تغريم المدرب والسائق 3 آلاف فرانك سويسري لكل منهما وإلزام كل منهما بدفع 1500 فرانك كأتعاب المحاماة. كما قررت إقصاء السائق والخيل الخاص به من المسابقة وتجريده من جميع الجوائز والميداليات التي حصل عليها.