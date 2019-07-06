قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر: "إن الجيش يهدف إلى استعادة السيطرة على طرابلس وليس بيع النفط".
وأضاف: "الهدف الرئيسي من عملية طرابلس هو تحرير العاصمة من الميليشيات، مضيفًا أن الجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط ولا يسعى لبيع النفط بشكل قانوني أو غير قانوني".
وأكد حفتر أن بيع النفط الخام هو من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، مشيرًا إلى أن الجيش مسؤول عن تأمين المنشآت النفطية في ليبيا.
وقال إن الجيش يسعى أيضًا إلى منع الميليشيات المسلحة من الاستفادة من أرباح النفط.
كانت هذه تفاصيل خبر حفتر: الجيش يهدف إلى تحرير طرابلس وليس "بيع" النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.