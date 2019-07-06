حفتر: الجيش يهدف إلى تحرير طرابلس وليس "بيع" النفط

قال قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر: "إن الجيش يهدف إلى استعادة السيطرة على طرابلس وليس بيع النفط".

وأضاف: "الهدف الرئيسي من عملية طرابلس هو تحرير العاصمة من الميليشيات، مضيفًا أن الجيش لا يمكن أن يكون تاجر نفط ولا يسعى لبيع النفط بشكل قانوني أو غير قانوني".

وأكد حفتر أن بيع النفط الخام هو من اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط (NOC)، مشيرًا إلى أن الجيش مسؤول عن تأمين المنشآت النفطية في ليبيا.

وقال إن الجيش يسعى أيضًا إلى منع الميليشيات المسلحة من الاستفادة من أرباح النفط.