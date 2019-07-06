معركة داخل الإخوان بسبب حد الرجم.. داعية إخوانى ينكره.. وآيات عرابى: نصاب

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اندلعت معركة جديدة داخل جماعة الإخوان الإرهابية بسبب حد رجم الزانى والزانية، إذ أصدر عصام تليمة الداعية الإخوان مقال مطول بعنوان "الإسلام والرجم"، أنكر خلاله حد الرجم، الأمر الذى دفع الإعلامية الهاربة آيات عرابى القيادية بتحالف الإخوان انتقاد ما صدر عن "تليمة" واصفة إياه بالنصاب.

بداية المعركة، عندما قال عصام تليمة خلال مقال له :"الرجم تعزير لا حد، وأن الرأي القائل بنسخه هو رأي قوي ووجيه، مضيفًا :" موضوع الحدود في الإسلام، وبخاصة حد الزنى للمحصن، وما يتعلق بعقوبته، وفي القلب منه: عقوبة الرجم. فهو موضوع ذو إشكالات ونقاشات...