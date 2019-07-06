مسؤول بريطاني: الناقلة باسيفيك فوياغر في بحر العرب "آمنة وبخير"

أكد مسؤول بريطاني في مجال عمليات التجارة البحرية إنه قام بالاتصال بالناقلة باسيفيك فوياغر في بحر العرب الناقلة "آمنة وبخير". ولفت المسؤول لوكالة "​رويترز​" الى إن "ناقلة ​النفط​ باسيفيك فوياغر العملاقة التي ترفع علم ​بريطانيا​ والتي توقفت في مياه الخليج في وقت مبكر من اليوم السبت "آمنة وبخير"، مضيفاً: "الناقلة توقفت في إطار إجراء روتيني لتعديل وقت وصولها إلى المرفأ التالي وواصلت سيرها بعد ذلك".

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