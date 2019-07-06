الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان على أهمية تكثيف جهود التسوية في سوريا

أشار ​الكرملين​ في بيان صدر عنه الى أن الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره التركي ​رجب طيب أردوغان​ في مكالمة هاتفية على أهمية تكثيف جهود التسوية في ​سوريا​، بما في ذلك في إطار صيغة ​أستانا​"، مضيفا: "عبر الرئيسان خلال المحادثة عن قلقهما إزاء تفاقم الوضع في ​ليبيا​ وشددا على الحاجة لوقف سريع ل​إطلاق النار​، كما اعرب أردوغان عن خالص تعازيه بوفاة البحارة الروس في بحر بارنتس".

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