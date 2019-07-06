الجيش: توقيف مطلوبين في محلة فيسان- الهرمل بجرائم خطف وطلب فدية مالية

اعلنت قيادة الجيش– ​مديرية التوجيه​ في بيان، ان ​مديرية المخابرات​ أوقفت في محلة فيسان- ​الهرمل​ كلاً من محمد مرهج جعفر، وعلي مرهج جعفر، المطلوبين بجرائم خطف وطلب فدية مالية وتهريب أشخاص وإطلاق نار. كما أوقفت ​علي حسن​ المصري لإقدامه على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها، وضبطت بحوزته كمية مختلفة منها. وقد بوشرت التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

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