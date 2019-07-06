لفت رئيس اللقاء الديمقراطي النائب طلال ارسلان في كلمة له خلال تشييع مرافق وزير شؤون النازحين صالح الغريب سامر أبو فراج الى أننا "لسنا أصحاب فتنة ولكن من يتطاول عليه أن يدفع الثمن وهذا هو الحق وإلا نكون قد أصبحنا في شريعة غاب".
وطالب رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري أن "يعوا مخاطر ما حدث في قبرشمون"، مشددا على أننا "لا نريد أن نأخذ بالثأر ولكن في حال حصل تلكؤ فلا أحد يمثل المسؤولية للآخر"، مؤكدا أنه "يجب تحويل القضية الى المجلس العدلي وبعدها نحن حاضرون لكل شيء".
وأكد أن "دم الذين قتلوا بحادثة قبرشمون أمانة برقابنا كموحدين، ودمكم أمانة برقبة كل لبناني ومن الرئاسة الاولى الى الثالثة"، مشددا على أن "من يتعاطى بخلفية سياسية بهذا الموضوع سنكون له بالمرصاد"، مضيفا: "معركتنا لاحقاق الحق ستبدأ بعد دفن سامر أبو فراج".
كانت هذه تفاصيل خبر ارسلان: لسنا أصحاب فتنة ونطالب بتحويل حادثة قبرشمون الى المجلس العدلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.