النشرة: سرية إطفاء صيدا أخمدت ثلاثة حرائق أعشاب في منطقة صيدا

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، ان عناصر سرية اطفاء صيدا اخمدوا ثلاثة حرائق أعشاب في منطقة صيدا بسبب الارتفاع في ​درجات الحرارة​ والرطوبة، الاول قرب حاجز ​الجيش اللبناني​ في ​المية ومية​ والثاني بالقرب من مدرسة السيدة عائشة ام المؤمنين في صيدا ولا اضرار، والثالث في بورة دواليب ملاصق للمباني في قرية السلام من جهة جادة الشماع في ​حارة صيدا​.

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