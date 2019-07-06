راعي أبرشية البترون يطلب قرع الاجراس فرحا بإعلان الحويك مكرماً

عبّر راعي أبرشية ​البترون​ ​المطران منير خيرالله​ وكهنة الأبرشية وأبناؤها عن فرحتهم لاعلان البطريرك ​الياس الحويك​ مكرماً على طريق القداسة، مبدين افتخارهم بأن ينضم ابن الابرشية البار، أبرشية القديسين، البطريرك الحويك إلى مصاف المكرمين.

وطلب المطران خيرالله من كهنة الابرشية قرع الأجراس فورا في رعايا الابرشية كافة، ومن المؤمنين تلاوة الصلوات لشكر الرب على هذه النعمة وعلى فيض النعم حتى اعلان التطويب ثم التقديس.