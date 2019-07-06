مي شدياق: تافه من يثير نعرات ماضٍ مؤلم لاستدرار شعبية مفقودة

اشارت وزير ​الدولة​ لشؤون التنمية الادارية ​مي شدياق​ الى انه من المؤكد ان الصمت افضل، لكن من يتابع الشاشات المتنقلة هنا وهناك تُصمّ اذناه من الصريخ، انه يوم العنتريان بامتياز، لكن غاب عن المصطادين في الماء العكر ان استغباء الناس وتحريضهم لم يعد سهلا".

واعتبرت شدياق في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انه "رخيص من يستثمر المصائب لبناء زعامات باهتة، وتافه من يثير نعرات ماضٍ مؤلم لاستدرار شعبية مفقودة".