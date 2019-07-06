نواف الموسوي: لا يمكننا أن نبقى في الموقع المتفرج تجاه صفقة القرن

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أنه "عندما تعقد ورشة لمشروع ​صفقة القرن​ في ​البحرين​ التي تعتبر الأمن القوي للسعودية، فهذا يعني أن السعودية هي التي تدير هذه الورشة"، مشددا على أنه "لا يمكننا أن نبقى في الموقع المتفرج تجاه هذه الصفقة، ولا سيما أن ​الولايات المتحدة الأميركية​ تصب كل جهودها من أجل تمرير هذه الصفقة التي لا تعطي حق العودة، ولا ​القدس​، ولا فلسطين".

وشدد بعد لقائه في مكتبه في مدينة صور، وفدا من قوى التحالف الفلسطيني في مخيمات منطقة صور، على "اعتماد خيار المقاومة بوجه العدو الإسرائيلي، فضلا عن الوحدة المحددة المعالم بين جميع ​الفصائل الفلسطينية​، لمواجهة تداعيات صفقة القرن وتحرير الأرض والعودة إلى فلسطين".

وأكد "اننا لن نتخلى عن ​الشعب الفلسطيني​، وسنبقى إلى جانبه بكافة الظروف، كما أنه لا يجب لاي أحد شريف في العالم أن يتخلى أو يتنازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسطين أو قطرة من مائها أو نفطها أو قطعة من أرضها". وطالب الوفد بـ"إعداد مذكرة مطلبية بكافة المشاكل التي يواجهونها في المخيمات، لرفعها إلى قيادة ​حزب الله​ والعمل على حل هذه المشاكل مع الجهات المعنية".