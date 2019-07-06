الحريري هنأت الطالب جورج مهاوج بتفوقه المتميز في البكالوريا الفرنسية

أجرت رئيسة ​لجنة التربية​ والثقافة النيابية النائب ​بهية الحريري​ اتصالاً هاتفياً بالطالب ال​لبنان​ي المتفوق جورج مهاوج الذي أحرز أعلى معدل في ​فرنسا​ في شهادة البكالوريا الفرنسية، مهنئة إياه على تفوقه المتميز بنيل معدل 20 /20 ومعربة عن فخر واعتزاز كل لبنان به.

واشارت الحريري في تصريح لها، الى "ان جورج هو نموذج مشرف للشباب اللبناني الذي يثبت ان هذا الوطن كبير بأبنائه وابداعاتهم وتميزهم حيثما حلوا، وان اللبناني مهما هاجر وابتعد وتغرب وحقق نجاحات وحمل جنسيات جديدة، يبقى مرتبطاً ببلده ومعتزا بالانتماء اليه مثل جورج وغيره ممن يرفعون اسم لبنان في الداخل والخارج مشاعل علم وفكر وثقافة وابداع تشع على ​العالم​ كله".