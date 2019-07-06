أعلن البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي "ان دعوى تطويب البطريرك الياس حويك، تسير في المسار الصحيح،" مبشرا اللبنانيين في مؤتمر صحافي في بكركي، ان "البابا فرنسيس أعلن حويك مكرماً، وهو البطريرك الذي يفخر به لبنان كما الكنيسة المارونية، وقد عاش الفضائل الوطنية كما الكنسية وننتظر ان يظهر الرب قداسته بأعجوة ما كخطوة ثانية واساسية لاعلانه طوباويا على مذابح الكنيسة".
وشدّد الراعي على "ان كما ان مار شربل لا يميز بين طائفة ومذهب ويوزع الخير والنعم على الجميع، نعيش اليوم الرجاء والايمان والمحبة وتشكل قضية تطويب حويك، حافزا لنا على المستويين الديني والوطني، لان البطريرك الحويك هو الذي ناضل في سبيل لبنان وشاءت العناية الالهية ان يتزامن خبر التطويب مع المئوية الاولى للبنان الكبير الذي كان هو بطله، وهو الذي ترأس الوفد اللبناني في مؤتمر السلام بعد الحرب العالمية الاولى، وناضل لاعادة لبنان لبنان الكبير، باستعادة ما سلخ عنه من تركيا،" وختم بالدعوة "الى الصلاة لتظهر النعم وتعلن قداسة حويك".
كانت هذه تفاصيل خبر الراعي: شاءت العناية الالهية ان يتزامن أعلان البطرك حويك مكرماً مع مئوية لبنان الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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