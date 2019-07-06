جعجع يلتقي في هذه الأثناء وفدا من "الحزب التقدمي الإشتراكي"

يلتقي في هذه الاثناء رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في معراب وفدا من ​الحزب التقدمي الاشتراكي​، يضم: ​اكرم شهيب​، ​نعمه طعمه​، ​هادي ابو الحسن​ بالاضافة الى امين السر العام ​ظافر ناصر​.

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