اختناق 14 جنديا إسرائيليا إثر حريق في السجن العسكري

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اندلع حريق في السجن العسكري رقم 4 بقاعدة تسريفين الإسرائيلية، تسبب في إصابة 14 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالاختناق، وقد تم نقلهم إلى مستشفى أساف هاروفية لتلقي العلاج.
وكشفت مصادر إسرائيلية، أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في أحد الأجهزة بالسجن، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".
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وتشهد إسرائيل حاليا مظاهرات عرقية عنيفة، حيث اشتبك الإسرائيليون من أصل أثيوبي "يهود الفلاشا" مع الشرطة الإسرائيلية مع تهديدات بالزحف إلى ميدان رابين لليوم الخامس على التوالي.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.