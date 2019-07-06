اختناق 14 جنديا إسرائيليا إثر حريق في السجن العسكري

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اندلع حريق في السجن العسكري رقم 4 بقاعدة تسريفين الإسرائيلية، تسبب في إصابة 14 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالاختناق، وقد تم نقلهم إلى مستشفى أساف هاروفية لتلقي العلاج.

وكشفت مصادر إسرائيلية، أن الحريق نجم عن ماس كهربائي في أحد الأجهزة بالسجن، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

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وتشهد إسرائيل حاليا مظاهرات عرقية عنيفة، حيث اشتبك الإسرائيليون من أصل أثيوبي "يهود الفلاشا" مع الشرطة الإسرائيلية مع تهديدات بالزحف إلى ميدان رابين لليوم الخامس على التوالي.