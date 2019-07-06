شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء ينفى تصدر مصر المركز الأول عالميًا فى معدلات الانتحار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقرير رصد الشائعات التابع للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء تزعم تصدٌر مصر المركز الأول عالميًا فى معدلات الانتحار، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تصدٌر مصر المرتبة الأولى عالميًا فى حالات الانتحار، مُشيرًا إلى أن حالات الانتحار خلال عام 2017 قد بلغت 69 حالة، وأن كل ما يتردد فى هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف النيل من الاستقرار المجتمعي.

ومن جانبه يشير المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إلى أنه وفقًا للبيانات المتاحة طبقًا لمنظمة الصحة العالمية فى تقريرها "الوقاية من الانتحار ضرورة عالمية" لسنة 2016"، يتضح معدل الانتحار فى مصر من المعدلات المنخفضة جدًا على مستوى العالم حيث تحتل مصر المركز 150 من أصل 183 دولة، وهو ما أكده البنك الدولى أيضًا.