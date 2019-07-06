شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "محلية البرلمان": نراقب التطبيق الجديد لتعريفة النقل بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع وتراقب بكل جدية تطبيق التعريفات الخاصة بمركبات نقل المواطنين على مستوى جميع المحافظات والوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه حال رصد أى خلل سيكون هناك تواصلا فوريا مع المحافظ أو القيادة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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وتابع "السجينى" قائلا: "أى محاولات لابتزاز المواطنين نتيجة تحريك أسعار الوقود سوف يتم التعامل معه بالقانون وستعرض صاحبه للمسائلة والعقاب.. كما أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبح لديه الادراك والوعى لخطوات الإصلاح الوجوبية لمعادلة ترشيد الدعم بأنواعه ليصل لمستحقيه فقط وتحويل الفائض منه إلى مشروعات تعود بالنفع على اقتصاد الوطن والمواطن ".

ولفت رئيس "محلية البرلمان" إلى أنه قد أن الأوان ليتم مواجهة المشاكل بجدية وشفافية بعيدا عن سياسة التفريط أو الترهل والتى أكدت التجارب السابقة أنها تؤدى إلى هشاشة بنيان الأوطان على المدى المتوسط والبعيد، متابعًا: "نحن نسير بعون الله على الطريق الصحيح ونطالب بأكبر دعم شعبى مطلوب لتلك المرحلة من خلال زيادة نشر مفاهيم الوعى الحقيقى والعمل والإنتاج الجاد والتصدى فى ذات الوقت لمحاولات البعض فى ترسيخ وعيا زائفا يؤدى إلى التكاسل والتواكل وبث الفتن ".