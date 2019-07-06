شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حسين أبو جاد: الرئيس صاحب الفضل فى ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة للرقابة على الأسواق والأسعار، موجها التحية للأجهزة الرقابية فى التصدى بكل حسم وقوة لكل من يحاولون احتكار السلع لرفع أسعارها، مناشدا جميع المواطنين بمساندة أجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لضبط جميع المخالفين الذى يقومون برفع أسعار السلع بدون أى مبرر.

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وأكد "أبو جاد" فى بيان له، أن الفضل الأول فى ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة الاحتكار وجشع التجار يرجع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى التى يتابع باستمرار بنفسه هذا الملف خاصة عقد مثل الاجتماعات الدورية مع المسئولين، مطالبا الحكومة بالضرب بيد من حديد على يد على كل من يحاولون احتكار السلع وتعطيش الأسواق من أجل رفع الأسعار للسلع بدون أى مبرر.

وأشاد النائب حسين أبو جاد بالتحرك السريع والعاجل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الملف بصفة عامة وبشأن متابعة تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل بصفة خاصة.