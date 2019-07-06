شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور يعتمد عدد من اتحادات شباب المحامين..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد سامح عاشور نقيب المحامين، خلال الأيام الماضية، عددا من الاتحادات الخاصة بشباب المحامين، وذلك من أجل التسهيل على كافة الأعضاء فى النقابات الفرعية بالمحافظات. ويرصد ”الخليج 365” عدد من الاتحادات التى وافق عليها عاشور خلال الفترة الماضية كالآتى : - اتحاد فرسان العدالة اختار اتحاد فرسان العدالة شعار "العدل أساس الدولة"، وتضمنت أهدافه الارتقاء بالمستويات الثقافية، والاجتماعية، والخدمية لجميع شباب المحامين، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، والعمل على خلق سبل التواصل ودعم الاتصال بين المحامين في جميع المحافظات، وتنفيذ دورات تدريبية لتأهيل شباب المحامين على ممارسة المهنة، وتأسيس صالون أدبي وقانوني يعقد شهريا بحضور شيوخ المحامين من جميع المحافظات، على أن يكون "مهنا" مشرفا عاما على الاتحاد. Advertisements - اتحاد شباب محامى شبين القناطر بينما اختار اتحاد شباب محامي القناطر شعار "شباب المحاماة مستقبلها"، وتضمنت أهدافه تنمية الوعى النقابى لدى المحامين، والالتزام بشرف المحاماة وأخلاقياتها، والاهتمام بتدريب شباب المحامين، ورفع مستوى أدائهم المهني، وتصفية الخلافات بين المحامين، ونشر روح المحبة بينهم، وتنظيم اللقاءات القانونية بين أعضاء الاتحاد وشيوخ المحاماة لإثراء الوعي القانوني. - الكتلة الشبابية لمحامي مصر وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، على الطلب المقدم من ممثلى الكتلة، لإنشاء فرع الكتلة الشبابية بالصف والعياط، مثمّنا مجهوداتهم فى خدمة الشباب، وتطوير المهنة.

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