شكرا لقرائتكم خبر عن معركة داخل الإخوان بسبب حد الرجم.. داعية إخوانى ينكره.. وآيات عرابى: نصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اندلعت معركة جديدة داخل جماعة الإخوان الإرهابية بسبب حد رجم الزانى والزانية، إذ أصدر عصام تليمة الداعية الإخوان مقال مطول بعنوان "الإسلام والرجم"، أنكر خلاله حد الرجم، الأمر الذى دفع الإعلامية الهاربة آيات عرابى القيادية بتحالف الإخوان انتقاد ما صدر عن "تليمة" واصفة إياه بالنصاب.

بداية المعركة، عندما قال عصام تليمة خلال مقال له :"الرجم تعزير لا حد، وأن الرأي القائل بنسخه هو رأي قوي ووجيه، مضيفًا :" موضوع الحدود في الإسلام، وبخاصة حد الزنى للمحصن، وما يتعلق بعقوبته، وفي القلب منه: عقوبة الرجم. فهو موضوع ذو إشكالات ونقاشات فقهية من قديم، وهي ليست وليدة هذه الأيام، بل هي إشكالات طرحت من قبل لدى الفقهاء، وهي تبدأ منذ عصر الصحابة، ثم في العصور التي تلتها، وزاد حولها النقاش في عصرنا الحديث".

وتابع :" وفي العصور التي تلت الصحابة كذلك، كما نرى في معظم كتب التفسير والفقه من ذكر رأي من عارضوا الرجم" مضيفًا: "حد الرجم ثبت بالسنة النبوية، ومعظم هذه الأحاديث آحاد، أو كما يزعمون بأنها متواترة تواترا معنويا، وهنا مبحث مهم يجب أن ينتهوا منه، وهو: هل ينسخ الآحاد المتواتر؟ فالقرآن تحدث عن الجلد، والسنة تحدثت عن الرجم، والسنة آحاد، حتى ما تواتر منها، هل يصل لدرجة تواتر القرآن؟ وما قول الأصوليين في قضية نسخ القرآن بالسنة، وهو موضع خلاف كبير بينهم، ومهم جدا في موضوعنا.

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إثارة هذا الموضوع من قبل عصام تليمة الداعية الإخوانى، أزعج وأثار غضب الإخوانية الهاربة آيات عرابى، التى شنت هجوما على "تليمة" ووصفته بالداعية النصاب، مؤكدة أن حد الرجم من الإسلام.

واستشهدت "عرابى" بمقطع فيديو لشيخ محمد الشعراوى يتكلم فيه عن مسألة الحد، ووجهت "عرابى" رسالة لعصام تليمة قائلة :"الشيخ الشعراوي يرد على من ينكرون حد الرجم في الإسلام، ارسلوا هذا المقطع المرئي للدعيّ عصام تليمة ولغيره من النصابين والأدعياء ولكل من ينكرون حد الرجم، حد الرجم لا ينكره سوى المعتزلة والخوارج واتباعهم في العصر الحديث وهؤلاء جهلة لا يعتد به".