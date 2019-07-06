حرارة ورطوبة وموعد التحسن.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحول الجوية تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري، ما بين درجة إلى درجتين عن الطبيعي لتتراوح من 37 إلى 38 درجة، ورغم ارتفاع نسب الرطوبة إلا أن النشاط الخفيف للرياح لن يشعرنا بها.

وأوضح عبدالعال في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن نسب الرطوبة خلال الأسبوع الجاري، تتراوح على السوحل الشمالية ما بين 80 إلى 85% في الصباح الباكر، وخلال فترة الظهيرة ما بين 45 إلى 50%، وتتراوح على الوجه البحري والقاهرة صباحا ما بين 70 إلى 75% وفي فترة الظهيرة ما بين 20 إلى 25%، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن الحديث عن تخطي درجات الحرارة 40 درجة مئوية بنهاية الأسبوع، غير صحيح، منوها إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر، على أن يعود التحسن في الأحوال الجوية بداية من الاثنين المقبل.

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وحذر عبدالعال، رواد الشواطئ من التواجد في البحر من الساعة 12 ظهرا وحتى الـ 4 عصرا حيث تعتبر هذه الفترة أكبر فترة الشمس فيها تكون أكثر ضررا على الإنسان، ويفصل تواجد الشخص تحت المظلة أو الشمسية، وعدم التواجد فترات طويلة بشكل مباشر تحت آشعة الشمس.

ونصح المواطنين أيضًا، بارتداء الملابس القطنية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة، وعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة بقدر الإمكان حفاظا على الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية".

كما نصح رئيس الهيئة، جماهير كرة القدم المتجهين إلى الاستاد لمشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا ببطولة الأمم الأفريقية، بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة شرب معدلات المياه والسوائل خلال ساعات النهار وأثناء المباراة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة.